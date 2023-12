Aliança Francesa e Fundação Iberê apresentam Synchretismo, de Louis Guillaume

Neste sábado (16), a Aliança Francesa Porto Alegre e a Fundação Iberê apresentam Synchretismo: mostra de residência de Louis Guillaume. O evento acontece na Casa Iberê (rua Alcebíades Antônio dos Santos, 110), das 11h às 17h, e contará com interpretação de Libras e tradução. A Aliança Francesa irá disponibilizar transporte, saindo da instituição (avenida Cristóvão Colombo 2240), com vagas limitadas.

Aos 28 anos, o artista francês vive e trabalha em La Rochelle, onde desenvolve uma prática artística ligada à natureza. Através de seu olhar e manipulação, esses elementos, recolhidos em passeios e deambulações no espaço natural e urbano, transformam-se em instalações orgânicas que preservam os atributos originais dos materiais e enfatizam suas capacidades plásticas, sem deixar de evocar a natureza.

Em Porto Alegre, o artista recolheu materiais na Trilha Iberê - localizada atrás do prédio da Fundação, na orla do Guaíba e no Mercado Público. Além de se hospedar na casa que viveu Iberê Camargo, foi no ateliê do pintor que Loius produziu as obras desta mostra.