Comédia romântica Tá Escrito, com Larissa Manoela, estreia nos cinemas

Estreia a partir desta quinta-feira (14), nos cinemas gaúchos, o filme Tá Escrito, comédia romântica protagonizada por Larissa Manoela e dirigida por Matheus Souza. O longa borda temas cotidianos de jovens adultos, passando por amizade, superexposição nas redes sociais, relacionamentos, descobertas, conflitos, trabalho e os desafios enfrentados pelos jovens.

No filme, a atriz vive Alice, uma leonina insegura que não gosta dos holofotes. Ela mora com a mãe (Karine Teles), virginiana obcecada por organização, e com o irmão (Kevin Vechiatto), que faz de tudo para atazanar sua vida. Seu sonho é conquistar o primeiro emprego e ir morar com o namorado (André Luiz Frambach).

Mas seus planos vão por água abaixo quando ele termina o relacionamento para se dedicar à carreira. Alice fica frustrada com o fim do namoro, até que recebe um livro mágico que promete tornar realidade qualquer previsão astrológica escrita nas páginas em branco.