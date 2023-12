A Maldição do Queen Mary chega aos cinemas gaúchos

O filme de terror A Maldição do Queen Mary (The Haunting of the Queen Mary) chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (14). Estrelado por Alice Eve, o filme é inspirado nas histórias do icônico navio Queen Mary e promete uma experiência aterrorizante nas telonas.

Em A Maldição do Queen Mary, quando Anne (Alice Eve), seu marido e o filho Lukas embarcam no navio, uma série de eventos macabros entrelaçam a família com o passado sombrio do Queen Mary. Anne fará de tudo para salvar seu filho, enquanto desvenda os mistérios e crimes violentos que aconteceram a bordo do navio.

Com direção de Gary Shore, A Maldição do Queen Mary é dos mesmos produtores de A Mulher de Preto e A Maldição da Casa Winchester. Além de Alice Eve, o elenco do filme conta com nomes como Angus Wright, Dorian Lough, Joel Fry, Lenny Rush, Nell Hudson e Tim Downie.