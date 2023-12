Universo Alegria comemora 15 anos neste sábado na Arena

Universo Alegria acontece neste sábado (16), a partir das 10h, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). O festival reúne artistas nacionais em mais de 12 horas de shows. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma Guichê Web A edição que comemora 15 anos doacontece neste sábado (16), a partir das 10h, na(avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). O festival reúne artistas nacionais em mais de 12 horas de shows. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 75,00.

Henrique & Juliano, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Luan Pereira, Dennis, Mari Fernandez, Mc Ryan, Rayane & Rafaela e Augusto & Rafael são as atrações confirmadas para esta que promete ser a maior edição da história do evento.

No dia do evento, não há previsão de alteração no trânsito ao entorno da Arena. No entanto, está previsto horário estendido do Trensurb para atender a população da Região Metropolitana.