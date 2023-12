Lê Almeida traz sua viagem musical a Porto Alegre em show no Panama Estúdio Pub

Conhecido por integrar bandas como Oruã e Built to Spill, o cantor e compositor carioca Lê Almeida está em turnê pelo Brasil para a divulgação de seu mais novo disco solo, I feel in the sky, após uma residência artística nos EUA. Em Porto Alegre, ele se apresenta no Panama Estúdio Pub (rua José do Patrocínio, 963), às 21h desta sexta-feira (15), ao lado de Gabo Islaz e do trio Cardamomo. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por R$ 15,00. No local, a entrada custa R$ 25,00. O novo álbum solo do artista é definido por ele no material de divulgação da turnê como uma "viagem musical" que reflete sua "evolução criativa", que "não se limita a fronteiras". Inspiradas em meio a diferentes ambientes culturais e geográficos, algumas canções foram resultado de sessões de improvisação livre, enquanto outras surgiram de situações inesperadas, destacando a atmosfera e energia de cada local.