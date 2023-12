Porto Verão Alegre 2024 abre vendas de ingressos para edição comemorativa de 25 anos

Começam a ser comercializados nesta quarta-feira (13) ingressos para os 137 espetáculos do Porto Verão Alegre 2024, edição que celebra os 25 anos do já tradicional festival de artes cênicas. O evento vai de 10 a janeiro a 8 de fevereiro de 2024, e trará 17 atrações fazendo sua estreia no festival, além de 73 que se apresentarão no projeto pela primeira vez. Os ingressos serão vendidos pelo site www.portoveraoalegre.com.br e pelo ponto de venda físico que, neste ano, será na recepção da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), de terça-feira a domingo, das 13h às 19h. Os ingressos custam entre R$ 19,80 e R$ 80,00, com diferentes categorias detalhadas em cada uma das atrações.Na edição deste ano, 19 locais abrigarão o Porto Verão Alegre durante os 30 dias de evento. Três deles (Teatro Oficina Olga Reverbel, Teatro Unisinos e Zona Cultural) participam da programação pela primeira vez. Pelo segundo ano consecutivo, o Farol Santander vai receber atrações musicais paralelas aos espetáculos teatrais, incluindo atrações consolidadas nacionalmente, como Arnaldo Antunes, Fernanda Takai, Letrux e Hermeto Pascoal.Entre os destaques desta edição estão “Quem está aí? Monólogos de Shakespeare”, em que o ator Thiago Lacerda vive os grandes monólogos de "Hamlet", "Medida por Medida" e "Macbeth" no palco do Theatro São Pedro, que também abrigará mais uma montagem do “Eu te amo”, texto de Arnaldo Jabor. Interpretado pelos atores Sergio Marone e Juliana Martins, a obra é adaptada pelo próprio autor e mostra a exposição do casal, suas diferenças e os questionamentos afetivos. E há, ainda, o "Como salvar um casamento", da inigualável Nany People, que vem a Porto Alegre para estrear nacionalmente sua nova obra. A atriz volta às suas raízes teatrais, interpretando diversos personagens no Teatro CIEE-RS Banrisul. Esse palco ainda receberá outras atrações de fora do Rio Grande do Sul. “Áporo”, com Gisele Fróes e Gustavo Corsi, é um deles. O espetáculo de realismo fantástico parte da história de uma troiana e constroi uma reflexao sobre a espiral de dominacao e exploracao que aconteceu com os mouros na Peninsula Iberica, assim como com os indigenas e escravizados aqui no Brasil. Assim como “O Subnormal - Uma História de Baixa Visão” (foto), um monólogo sobre a trajetória do ator Cleber Tolini, que está em cena, e que, aos 24 anos, tem seu nervo ótico afetado após uma neurocirurgia, ficando com 20% de visão ou visão subnormal, também conhecida por baixa visão. O espetáculo traz também material documental original de outras pessoas em condição similar. E ainda, como no ano passado, o Porto Verão Alegre contará com uma atração internacional. Nesta edição será o trio norueguês indicado ao Grammy Gard, “Nilssen Acoustic Unity”. O grupo lançou, desde o início em 2014, três álbuns aclamados pela crítica, além de realizar mais de 100 concertos na Noruega, Europa, Japão, EUA, Canadá e Brasil. A apresentação será no Farol Santander. Entre as novidades desta edição está a renovação na identidade visual do festival. A ideia é destacar o aspecto de permanência de uma atração que, há 25 anos, movimenta o verão cultural do Estado. Confira a programação completa no site do Porto Verão Alegre.