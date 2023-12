Músico porto-alegrense Jaydson busca figurantes para gravação do primeiro videoclipe

O guitarrista e vocalista porto-alegrense Jaydson, que faz um som com referências de punk e rock alternativo, busca figurantes para as filmagens do clipe de seu primeiro single chamado I Don’t Wanna Die Young. As gravações rolam neste domingo (17), no estúdio RR44 (rua Silva Só, 44), entre 15h e 17h, em Porto Alegre. A ideia é uma produção aos moldes de Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, com banda tocando e público agitando. Para participar, basta mandar nome por mensagem direta para o perfil @jay_jaydson no Instagram. O vídeo e o single serão lançados em 24 de janeiro. Em abril do próximo ano, será disponibilizado o álbum de estreia do artista.I Don’t Wanna Die Young é um punk rock com elementos de outras vertentes do rock, principalmente as que tiveram visibilidade nos anos 1990 — como grunge, alternativo e hardcore melódico californiano. O grito "Eu quero morrer velho" no início da música é uma crítica e uma homenagem a artistas que nos deixaram cedo e que são mencionados na letra, como Kurt Cobain e Amy Winehouse. A composição mistura inglês e português, conseguindo ser pesada e pop, sendo acessível a públicos diferentes.