Bloco da Laje busca viabilizar sua 11º saída de carnaval de rua com financiamento coletivo

A 11ª saída de carnaval do Bloco da Laje, prevista para acontecer em janeiro de 2024, depende do resultado de uma campanha de arrecadação de verba, realizada via financiamento coletivo junto à plataforma Apoia.se. Esta é a última semana para contribuir com o coletivo, que no próximo ano completa duas décadas de manifestação artística, com elementos de teatro, música e ativismo. Entre as recompensas para apoiadores, se destacam um trabalho do artista visual Celopax e o brasão da 11ª edição de carnaval de rua do bloco, entre outras possibilidades, como bonés e uma bolsa térmica.