Maria Bonita canta clássicos de Luiz Gonzaga no Dia Nacional do Forró

Em comemoração ao Dia Nacional do Forró, a banda Maria Bonita, pioneira do forró no Sul desde 1999, vai homenagear o aniversariante Luiz Gonzaga nesta quarta-feira (13). A celebração acontece no Hype CB (rua José do Patrocínio, 885), a partir das 21h, com ingressos a R$ 30,00, antecipados, no Sympla. Na hora, a entrada é R$ 50,00. A organização sugere que os presentes vistam trajes típicos de forró, ressaltando a tradição e o espírito da festa.Conhecido por seu papel fundamental na difusão da música nordestina e suas contribuições para o forró, Luiz Gonzaga é uma figura eterna na cultura musical brasileira. No repertório, clássicos do Rei do Baião como Sabiá, Pau de Arara, Vida de viajante, Xote das Meninas e Que nem Jiló, entre outros.