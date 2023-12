Concerto com o Mafuá Trio Instrumental encerra a programação musical do Instituto Ling em 2023

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe na terça-feira (12), às 20h, sua última atração musical deste ano: o Mafuá Trio Instrumental. O grupo gaúcho, formado pelo violonista Fernando Graciola, o acordeonista Ronison Borba e o violinista Pedro Kaltbach, apresenta o espetáculo Arrebol, com a interpretação, na íntegra, do disco homônimo indicado ao Prêmio Açorianos de Melhor Álbum Instrumental em 2018. Ingressos (R$ 50,00, com opções de meia entrada) no site e na bilheteria do centro cultural.



Formado em 2011, o trio se destaca pelo repertório regional brasileiro e do nosso continente com tratamento camerístico e improvisações. Arrebol reúne composições próprias e arranjos exclusivos de obras da música instrumental latino-americana assinadas por nomes como Guinga, Carlos Aguirre, Luis Carlos Borges e Nicolas Brizuela.

Em 2019, o Mafuá participou do Festival do Rio Grande do Sul de Paris, na França, e do II Mercado da América Latina, nas cidades de Cascais e Lisboa, em Portugal. Em sua trajetória, o grupo também conta com apresentações do espetáculo Do Pampa ao Sertão, percorrendo gêneros como chamamé, tango, vaneira, valsa, samba, choro e baião. Outro destaque foi o projeto O Choro e a Milonga no Rio Grande do Sul, de 2013, evidenciando a importância desses dois gêneros na formação da cultura gaúcha e brasileira