Império da Lã e Tchê Gomes embalam o encerramento do Beba Cultura Fest

Neste sábado (9), acontece a última edição do projeto Beba Cultura Fest do 4Beer 4º Distrito (avenida Polônia, 200). Desta vez, trazendo ao palco a banda gaúcha Império da Lã, em apresentação gratuita. O evento começa às 11h30min com almoço e tour gratuito pela fábrica do 4Beer.

Às 14h, a programação kids invade o espaço com brinquedos, brincadeiras, contação de histórias, bailinho e até oficina de desenho. A programação musical se inicia a partir das 18h com DJs e o show de Tchê Gomes Trio com aquele flashback cheio de nostalgia em homenagem à TNT na voz do próprio Tchê. Perto das 20 horas, a atração principal sobe ao palco para oferecer mais diversão ainda ao evento.

O Beba Cultura Fest é um dos projetos do Pavilhão Beba Cultura, espaço cultural e de eventos do 4Beer 4º Distrito inaugurado em setembro. A ideia é oferecer diversão gratuita para toda a família em sábados super especiais onde clientes de todas as idades possam se divertir, sempre acompanhado, é claro, de boas cervejas.

Programação: