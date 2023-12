Primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina abre suas portas na Capital

Ao comemorar 50 anos do surgimento do movimento, em 2023, o Governo Federal assinou o Decreto de Valorização e Fomento à Cultura Hip-Hop e o Projeto de Lei (PL) que prevê a criação do Dia Nacional do Hip Hop, em 11 de agosto. Em Porto Alegre, neste domingo (10), será possível visitar, a partir das 13h, o primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, que abre suas portas na Zona Leste da Capital, na rua Parque dos Nativos, 545. A entrada é franca.

O museu é pioneiro, com uma ampla estrutura e espaço físico para celebração, preservação e resgate histórico. O complexo contará com quase 6 mil itens de acervo físico e digital sobre a história do Hip Hop gaúcho, estruturado com salas expositivas, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, quadra poliesportiva, CT de breaking e um estúdio.

Na inauguração, será possível visitar o espaço e ver batalhas de rima, grafites pintados e outras atividades. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

Confira a programação: