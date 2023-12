Espetáculo musical infantil conta a história do rock and roll no Teatro do Sesc

O espetáculo musical infantil Rock para crianças - a história do rock chega à Porto Alegre (RS), para duas apresentações, que ocorrem às 15h e 17h30min deste sábado (9), no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Dirigida, roteirizada e escrita por Ana Ferguson e Solange Bighetti, a montagem conta a história do rock desde a década de 1950 até os dias de hoje. No palco, há projeção de imagens em telões de LED, e, durante 60 minutos, são executadas 27 canções do gênero, de autoria de ícones do rock como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Guns N’ Roses e Bon Jovi, entre outros.

Conduzido pelos protagonistas Duda (Amara Hartmann) e Kiko (Jardel Sodré), com a presença dos cantores Fernanda Abi-Ramia e Victor Hugo e uma banda ao vivo (Diego Sena na guitarra, Gibran Oliveira na bateria e João Guilherme no baixo), o espetáculo diverte e ensina o público não somente com as músicas, mas também com diálogos e coreografias.

Em turnê desde 2022, o espetáculo conta com patrocínio máster da BB Seguros, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e vai passar por 16 capitais distribuídas em todas as regiões do Brasil.