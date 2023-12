Projeto Raros na Cinemateca Capitólio traz papel de estreia de Björk no cinema

Nesta sexta-feira, às 19h30min, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) e o Cineclube Academia das Musas apresentam uma edição especial do Projeto Raros com a exibição de Quando Éramos Bruxas (1990), filme de Nietzchka Keene protagonizado pela artista Björk. A sessão, em parceria com a distribuidora Filmicca, marca o lançamento da sexta edição da revista do cineclube fundado em 2016, com foco em obras dirigidas por mulheres em diferentes períodos da história do cinema. A entrada é franca.

No longa, duas irmãs, Margrit e Katla, fogem de sua terra natal na Islândia medieval em busca de segurança, depois que a mãe delas foi morta por praticar bruxaria. Precisando de um abrigo, Katla lança um feitiço sobre um jovem fazendeiro, o fazendo se apaixonar por ela e garantindo a proteção de Margit e dela. Mas o filho do fazendeiro a quer longe de sua casa. Quando Éramos Bruxas é uma releitura feminista do conto dos irmãos Grimm, A Amoreira, e traz a cantora Björk em seu primeiro papel no cinema.