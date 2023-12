Longa argentino 'Puan' traz história de professor de filosofia que tenta honrar seu mentor

Dirigido pela dupla María Alché e Benjamín Naishtat, o longa argentino Puan chega ao Brasil credenciado pelo sucesso no país vizinho, onde alcançou mais de 100 mil espectadores. A narrativa acompanha Marcelo (Marcelo Subiotto), um professor que dedicou a vida ao ensino de filosofia e que se vê desorientado depois da morte do seu mentor e chefe, o professor Caselli. Para preservar o legado acadêmico de seu falecido mentor, Marcelo entra na competição por uma cadeira na cátedra da instituição pública, concorrendo com outro profissional da área, Rafael (Leonardo Sbaraglia), um filósofo carismático e pedante formado nas melhores universidades europeias. Entre seus múltiplos empregos como professor de filosofia em periferias, na universidade e em particular para uma milionária de oitenta anos de idade, Marcelo também precisa provar para si mesmo e para seus colegas de trabalho que está à altura do cargo em aberto.