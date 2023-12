Felipe Azevedo lança livro sobre ensino de violão na Livraria Paralelo 30

Violão com voz não é voz com violão. A máxima vem sendo defendida há anos pelo violonista e compositor Felipe Azevedo e está expressa em suas obras, presente em seus shows e ao longo de sua carreira como educador musical – tornando-se até referência acadêmica. O artista defende que o instrumento não é um acompanhamento da música, no qual a voz é a protagonista e o violão coadjuvante. No trabalho de Azevedo, a voz é inserida no arranjo do violão a ponto de praticamente acompanhá-lo.Agora, o músico compilou suas reflexões e lança Primeiros Toques – Metodologia Violão com Voz. O lançamento será no sábado (9), às 17h, na Livraria Paralelo 30 (Vieira de Castro, 48). Haverá um bate-papo com Luciana Prass, violonista, etnomusicóloga e pesquisadora de tradições musicais afro-brasileiras e Professora do Departamento de Música da Ufrgs, e Nirvan Giacomini, designer que assina o projeto. Após a conversa, Felipe Azevedo fará um pocket show. A entrada é franca. O livro apresenta um novo formato de tocar e cantar canções populares, em um sistema de ensino musical integrado, no qual “o violão e a voz se transformam em veículos e extensão do corpo daquele que toca e canta”, explica Azevedo. Também é um desdobramento das reflexões apresentadas no Tamburilando Canções – Violão com Voz lançado há 11 anos, e que agora se transforma em exercícios e microcanções.