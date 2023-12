Escola Circo Híbrido apresenta um 'Não-Espetáculo' no Teatro Renascença

Em uma fusão de arte, movimento e interação, a Escola Circo Híbrido promove O Não-Espetáculo - Uma experiência sensível criativa, que acontece no sábado (9), às 20h, e domingo (10), às 19h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Em uma proposta que ultrapassa os limites tradicionais do teatro, mesclando arte, dança aérea e interação direta com o público, o espetáculo terá, além do núcleo de dança aérea do Circo Híbrido, uma intervenção da artista visual Kate Belli e trilha sonora original composta por Viridiana. Ingressos antecipados estão esgotados, mas ainda há a possibilidade de adquirir entradas na bilheteria do local, mediante disponibilidade. O Circo Híbrido foi fundado em 2004 pelos circenses Tainá Borges e Luís Cocolichio. Inspira-se na linguagem contemporânea, buscando referências no circo, no teatro e na dança, criando novas composições. Trabalha com a criação e apresentação de espetáculos, intervenções artísticas, cursos, oficinas e aulas permanentes.