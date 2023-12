Camisa de Vênus promete explosão de clássicos em apresentação no Teatro do Bourbon Country

Comemorando 43 anos de carreira, a banda Camisa de Vênus promete uma apresentação explosiva no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) neste sábado (9), às 21h. O conjunto liderado pelo vocalista Marcelo Nova irá revisitar clássicos de seu primeiro álbum homônimo (que completa 40 anos em 2023), como Bete Morreu, Passatempo, Negue e O Adventista. Ingressos (a partir de R$ 45,00) no site Uhuu e na bilheteria do teatro. Grandes sucessos também estarão presentes para a alegria dos fãs mais fervorosos: Eu Não Matei Joana D’Arc, Hoje, Eu Vi o Futuro e Muita Estrela e Pouca Constelação (parceria com Raul Seixas), entre outros. Músicas de trabalhos mais recentes e faixas do álbum mais recente, Agulha no Palheiro (2021), também estarão no repertório do show. Gravado durante a pandemia, Agulha no Palheiro reforça a postura contestadora e politicamente incorreta do grupo, coerente com uma banda de rock que nunca mediu as palavras para passar adiante a sua mensagem.