Ana Frango Elétrico faz show no Opinião neste sábado

Ana Frango Elétrico, uma das vozes da música brasileira contemporânea, traz a Porto Alegre a turnê do seu terceiro trabalho de estúdio, Me Chama de Gato que Eu Sou Sua. O show mistura faixas recentes, como os singles Electric Fish e Insista em Mim, e canções dos seus álbuns anteriores. O encontro acontece neste sábado (9), no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 70,00.

Com apenas 25 anos de idade, Ana Frango Elétrico já conquistou admiradores no mundo todo. A artista prolífica e multifacetada, lançou o seu álbum de estreia, chamado Mormaço Queima, em 2018. Atuando também com a pintura e com a poesia, Ana se manteve em evidência com o seu segundo trabalho de estúdio.

Evidenciando o amadurecimento estético da cantora, a nova turnê abrirá momentos para alguns experimentalismos musicais. As conhecidas Promessas e Previsões, Chocolate, Roxo e Mulher Homem Bicho também deverão fazer parte do repertório.