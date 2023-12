Diego Moraes rompe isolamentos musicais em show no Espaço 373

No próximo sábado (9), às 21h, Diego Moraes sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com Manda Nudes, show que marca o retorno do músico paulista aos palcos. No repertório, canções compostas no período do isolamento social, que costuram o tema Tecnologia: Contra ou em favor às relações humanas? Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 100,00, à venda pelo Sympla. Diego ganhou reconhecimento por sua participação no reality show musical Ídolos (2009), quando alcançou o 2º lugar dentre 37 mil candidatos. Com residências artísticas no Canadá e na Princeton University (EUA) e dois álbuns, um EP e vídeos lançados, ele já dividiu o palco com Ney Matogrosso e Caetano Veloso, viajando por turnês nacionais e internacionais e lotando casas como o City Bank Hall (SP), Circo Voador (RJ) e Rock Wood Music Hall (NY).