Mato Seco traz som reggae em nome da paz em apresentação no Opinião

Um dos nomes mais importantes do reggae nacional na atualidade, a banda Mato Seco volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (8), às 22h, no Opinião (José do Patrocínio, 834) em show que celebra os 21 anos de estrada do conjunto. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 75,00.O grupo, que se tornou conhecido por conta do seu posicionamento político-social e das suas letras que pregam a paz, a banda trará um repertório especial, que compila os melhores momentos dos seus três discos – Mato Seco (2006), Seco Mas não Morto (2009) e Seco e Ainda Vivo (2013). Os hits Brilho Oculto, Tudo Nos é Dado (Só nos Falta Fé), Caminho da Luz, Pedras Pesadas e O Que Você Dá pra Vida são presenças certas no setlist. O trabalho de estúdio mais recente do Mato Seco é o EP Carta da Humanidade para a Humanidade. O registro, que compila cinco faixas inéditas e a participação especial de Zeider Pires (vocalista do Planta & Raiz), saiu há dois anos e está disponível em todas as plataformas de streaming.