Orquestra Lux Sonora realiza concerto de Natal nesta sexta-feira (8)

Os grandes clássicos natalinos de todos os povos e tempos, desde célebres arranjos do período barroco até canções populares adaptadas para a formação instrumental de orquestra, serão a atração do Concerto de Natal Lux Sonora. A apresentação acontece às 19h desta sexta-feira (8) na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). Os ingressos custam R$ 20,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Criado em 2016 com a proposta de resgatar o repertório de câmara dos séculos XVI a XVIII, no decorrer deste último ano, o grupo realizou 20 apresentações, entre concertos didáticos em escolas e concertos comunitários em grandes salas em Porto Alegre e interior; e foi contemplado com cinco troféus do Prêmio Açorianos de Música, na categoria Erudito.

Contando com oito integrantes no palco do projeto Ecarta Musical, o show desta sexta-feira tem arranjos de Jean Lopes e Elizander Dutra e direção artística de Rafael Marques. A apresentação encerra a temporada 2023 da orquestra, formada pelos instrumentistas Bruno Santos (Flauta Doce), Leticia Piasentín (Flauta Doce), Elizander Dutra (Fagote), Priscila de Souza (Viola), Rafael Marques (Flauta Transversa), Luis Guerin (violino), Jean Lopes (Violão) e solos vocais de Cuca Medina e Raquel Flores.