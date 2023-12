IV Festival Cinema Negro em Ação celebra a diversidade na indústria cinematográfica

Nesta quinta-feira (7), às 20h, acontece o coquetel de lançamento da 4ª edição do Festival Cinema Negro em Ação, no Jardim Lutzenberger da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Antes da celebração, ocorre a exibição especial de dois episódios da série Amar é para os fortes, às 18h30min, na Sala Paulo Amorim da Cinemateca Paulo Amorim, no térreo do espaço cultural. A entrada é gratuita, mediante lotação.



Contando com programação diversificada com trabalhos que exploram a cultura negra através das artes audiovisuais, o festival - promovido pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine) - ocorre até o dia 10 de dezembro. O objetivo desta edição é destacar as narrativas transversais e promover o diálogo entre diferentes perspectivas de criação. Durante os quatro dias de evento, haverá, ainda, exposições, leitura dramática, lançamento de livro, e mesas de debate sobre temas que passam desde as Negritudes do Sul do País: articulações e coletividades até os Desafios de profissionalização no mercado audiovisual.

Estarão presentes, durante os encontros, lideranças do audiovisual brasileiro, a exemplo da produtora executiva, jornalista e crítica de cinema Maria Angela de Jesus (que este ano será homenageda pelo festival) e outros nomes, como o ator e roteirista Aldri Anunciação, o diretor de teatro e multiartista Thiago Pirajira e a escritora e pensadora Winnie Bueno.

Além da exibição na Cinemateca Paulo Amorim, os filmes selecionados para a mostra competitiva serão exibidos na TVE-RS e no canal Box Brasil TV.



Confira a programação completa:



07 de dezembro (quinta-Feira)

-Horário: 18h30min - Mostra Especial: exibição dos dois primeiros episódios da série Amar é Para os Fortes

Local: Sala Paulo Amorim, Cinemateca Paulo Amorim, Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



-Coquetel de abertura IV Festival Cinema Negro em Ação

Horário: 20h

Local: Jardim Lutzenberger, Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



Exposição Tição: Existência e Resistência

-Local: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, 959), de segunda a sábado das 10h às 19h até o dia 27 de janeiro.



08 de Dezembro (sexta-Feira)

-Horário: 14h - Início da Mostra Competitiva IV Cinema Negro em Ação: exibição de longas-metragens, curtas-metragens, videoclipes e videoartes.

Local: Sala Eduardo Hirtz, Cinemateca Paulo Amorim - Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



-Horário: 19h - IV Festival Cinema Negro em Ação homenageia Maria Ângela de Jesus, seguido de conversa com o públido do segmento audiovisual.

Local: Foyer Nobre, Theatro São Pedro



09 de dezembro (sábado)



-Horário: 11h - Mesa Negritudes do Sul do País: Articulações e Coletividades

Participantes: Coletivos audiovisuais negros Macumba Lab-RS, Olho Negro-SC, Festival Griot-PR

Local: Auditório Luís Cosme, Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



-Horário: 16h - Lançamento do Livro Pretamorphosis: biografia não autorizada de um ex-branco, com a presença do autor Aldri Anunciação.

Local: Livraria Travessa, Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



-Horário: 17h - Leitura Dramática: Namíbia Não

Participantes: Coletivos Pretagô e Espiralar Encruza

Local: Auditório Luís Cosme, - Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



-Horário: 18h - Medida Provisória x Namíbia não: conexões entre cinema e teatro com Aldri Anunciação e Thiago Pirajira

Local: Auditório Luís Cosme, - Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



Horário: 19h30min- Mostra Especial com exibição do filme: "Medida Provisória

Local: Cinemateca Paulo Amorim - Sala Paulo Amorim - - Casa de Cultura Mario Quintana - (CCMQ)



10 de Dezembro (domingo)



-Horário: 14h30min - Mostra Competitiva IV Cinema Negro em Ação - Exibição de longas-metragens, curtas-metragens, videoclipes e videoartes

Local: Sala Eduardo Hirtz, Cinemateca Paulo Amorim, CCMQ



-Horário: 17h30min - Convocatória para Produtoras Audiovisuais gaúchas - Com presença de Winnie Bueno

Local: Auditório Luís Cosme, CCMQ



-Horário: 18h30min - Blackworking: momento de networking entre profissionais negras e produtoras no mercado audiovisual

Local: Lola Bar, CCMQ



-Horário: 20h30min - Premiação e encerramento da IV Edição do Festival Cinema Negro em Ação - Encerramento com Pocket Show de cantora Cristal

Local: Travessa dos Cataventos, CCMQ



-Horário: 22h - Mostra Competitiva IV Cinema Negro na TVE - Exibição dos projetos selecionados

Local: TVE - RS - Canal 7.1