CineMaterna promove sessão de cinema nesta quarta-feira no Iguatemi

Nesta quarta-feira (06), às 14h, acontece a sessão CineMaterna no GNC do shopping Iguatemi (avenida João Wallig, 1800). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia, limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, famílias podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

É um passeio para as famílias que muitas vezes ficam confinadas em casa nesta fase em que os bebês são pequenos. A escolha dos filmes é feita pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes

A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais. A ONG está presente em diversos cinemas espalhados por 51 cidades de 17 estados brasileiros. Em quase 15 anos de história, já levou mais de 233 mil famílias em mais de 10 mil sessões realizadas.

Diferenciais das sessões CineMaterna: