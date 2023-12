Milton Nascimento recebe convite para assistir ao show de Paul McCartney: ‘Claro!’

O cantor e compositor Milton Nascimento, 81 anos, compartilhou um vídeo em que lê um convite de um patrocinador para assistir ao show de Paul McCartney no próximo dia 4 de dezembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.



Ao ser questionado por seu filho, Augusto Nascimento, se aceitava o convite, Milton diz: "Claro!". Na legenda do vídeo, está escrito: "Venho aposentar a minha aposentadoria (temporária) como noveleiro profissional, para cair na estrada por uns dias, e assistir ao show do Paul McCartney".



Junto com o convite, Bituca, como prefere ser chamado, também ganhou uma camiseta da turnê Got back. Ao ver a peça, ele disse: "Esse é meu ídolo!".

• LEIA TAMBÉM: Milton Nascimento se despede dos palcos gaúchos em show emocionante

De acordo com o jornal Estado de Minas, Bituca confirmou que vai aos dois shows que McCartney fará em Belo Horizonte, neste domingo (3) e na segunda-feira (4).



Bituca sempre declarou sua paixão pelos Beatles. O lendário álbum Clube da Esquina, lançado em 1972, traz muito do som do quarteto. O compositor brasileiro, que se aposentou dos palcos em 2022, também costuma viajar de carro ao som de Beatles.



Uma das gravações mais famosas de Bituca, e que sempre esteve em suas apresentações, é a canção Para Lennon e McCartney, composta por Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, lançada por Bituca em 1970.



Em 2009, a tecnologia uniu as vozes de Bituca e Elis Regina na canção Golden Slumbers, de Lennon e McCartney. Bituca é um dos artistas brasileiros de maior prestígio entre os músicos internacionais.

Assista ao vídeo: