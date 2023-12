Setor de empréstimos da Biblioteca Pública do Estado passará por mudanças

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), passará por mudanças internas, informou o governo do Estado do Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira (4) até 15 de dezembro, o Setor de Empréstimo estará fechado para se mudar para um novo espaço. Na segunda quinzena do mês, os leitores poderão encontrar seus títulos favoritos a partir da entrada principal, no térreo, com acesso pela Rua Riachuelo.A diretora da BPE, Ana Maria de Souza, explica que a transferência do departamento tem como objetivo proporcionar mais conforto ao público e conectar os leitores ao edifício histórico da BPE, além de destacar uma das principais atividades de uma biblioteca, que é o empréstimo de livros.Outro benefício, segundo o governo, será a possibilidade de usufruir do serviço de empréstimo aos sábados. Também será possível consultar os títulos disponíveis, fazer o cadastro de novos sócios e realizar a leitura no local do acervo.Além disso, a BPE anuncia uma novidade para os amantes de quadrinhos. O antigo espaço do Setor de Empréstimo abrigará a Gibiteca, onde os leitores poderão encontrar uma vasta coleção de gibis e revistas em quadrinhos. A Gibiteca continuará sendo um espaço dedicado à leitura e à apreciação de histórias em quadrinhos.Para realizar essa mudança, serão instaladas novas estantes no andar principal da biblioteca, transferindo o acervo destinado ao empréstimo domiciliar para o espaço ao lado do Salão de Leitura da BPE. A Sedac, por meio do Departamento do Livro, Leitura e Literatura, investiu recursos na aquisição das novas estantes.Para se associar ao Setor de Empréstimo, é necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de pagar uma taxa única de R$ 10,00.