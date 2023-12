Espetáculo 'Tributo a Bedeu: a criação do swing gaúcho' é atração na Biblioteca Pública do RS

Na próxima terça-feira (5), às 20h, o Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresentará o espetáculo musical Tributo a Bedeu: a criação do swing gaúcho.



O show, produzido por Delma Gonçalves, será conduzido pelo Gueto Trio, formado pelos músicos Azemar (Zê) na guitarra, Carlos Alexandre Rodrigues no contrabaixo e Juanito Guedes na bateria, com a participação das cantoras Célia Sorriso, Maria do Carmo Carneiro, Joice Mara, Maura Salines e Yara Lemos.



No repertório, estarão presentes grandes sucessos como Sorriso lindo, Tribo guerreira e Menina Carolina. A entrada é gratuita, com contribuição espontânea aos artistas.

Sobre Bedeu

Jorge Moacir da Silva, conhecido como Bedeu (1946-1999), foi o precursor do Suingue e Samba Rock do Sul. Sua trajetória teve início em meados de 1970, quando teve sua primeira música gravada em São Paulo, em 1971, pela gravadora Copacabana, ao participar da banda “Neno Exporta Som”, com um compacto simples contendo a música “Deixa a Tristeza”, em parceria com Delma Gonçalves, e “Ellen”, em parceria com Leleco Teles.



Em 1978, gravou dois LPs com a banda Pau Brasil, que se tornaram clássicos dentro do gênero Swing e Samba Rock. Posteriormente, lançou dois discos solo, intitulados “África no Fundo do Quintal” e “Iluminado”. Em 1998, gravou o CD “Swing Popular Brasileiro”. Além de cantor e compositor, Bedeu era um talentoso músico, dominando violão, bateria e percussão. Ele foi um dos poucos ícones negros ilustres da música popular em sua cidade natal, Porto Alegre.