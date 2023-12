Samba do Quintana realiza última edição do ano neste domingo

Encerrando a programação de 2023, o Samba do Quintana, promovido pela Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), realiza neste domingo (3), sua sétima edição, celebrando o Dia Nacional do Samba. A programação gratuita, em parceria com o MATE — Música, Arte, Tecnologia e Educação, conta com performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos, Glau Barros, Marcelle Brito e Pâmela Amaro & Herdeiras do Samba, a partir das 14h.

O projeto realizado pela Casa, com criação e curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, tem como objetivo promover a cultura do samba e oferecer espaço para os compositores locais apresentarem suas obras, além de clássicos do gênero.

Evento já consolidado na agenda cultural da cidade, o Samba do Quintana dialoga com outros núcleos da CCMQ, que abriga o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Discoteca Natho Henn, além de manter no ar a Rádio Quintanares, com programação 24 horas por dia. A partir de março de 2024, o projeto estará de volta.