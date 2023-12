Espetáculo Corra, que as palhaças vêm aí faz última apresentação do ano

Espetáculo que comemora os quarenta anos de atuação de João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, Corra, que as palhaças vêm aí, realiza última apresentação do ano, neste domingo (3), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Complexo Multipalco Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Os ingressos estão à venda no site do Theatro São Pedro, a partir de R$ 10,00.