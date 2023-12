Vivo Música apresenta Orquestra Simjazz e Samuel Rosa para um show inédito

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento, o projeto Vivo Música, chega a Porto Alegre neste domingo (3), às 17h, em um show gratuito no Parque Harmonia (avenida Loureiro da Silva, 255). A apresentação traz a Orquestra Simjazz, regida por Edu Martins, convidando para dividir o palco o cantor e compositor mineiro Samuel Rosa.

As apresentações começam às 17h, com a banda Yangos. Formada por piano, percussão, acordeon e violão, o grupo faz uma mistura do jazz e música regional com as milongas, chamamés e chacareiras. A Orquestra Simjazz, regida por Edu Martins, apresenta um repertório de temas brasileiros também com tons jazzísticos. Entre as músicas que irão executar, estão Palco, de Gilberto Gil e Maria, Maria, de Milton Nascimento.

Logo após, a orquestra convida Samuel para tocar grandes sucessos do cantor e compositor mineiro, como Ainda gosto dela, Balada do amor, Resposta e Vou deixar.