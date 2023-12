Dudu Sperb faz show e dá autógrafos em novo livro na Bamboletras

No sábado (2), às 16h, o cantor, compositor e artista visual Dudu Sperb promove show e sessão de autógrafos de seu recém lançado livro infantil O Reino do Arco-íris (Editora Libretos). O evento acontece na Livraria Bamboletras (Venâncio Aires, 113), e a entrada é mediante a compra de um livro no local.Em voz e violão, o artista apresentará as oito canções que compôs inspiradas na história. Nessa fábula, ele narra as aventuras de sete fadinhas de sete cores que saem em busca de um mundo multicolorido. Em uma viagem repleta de lindas paisagens, que traz no seu final a emoção de uma grande surpresa, se revelam a graça das diferenças e a força da união.