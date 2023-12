Bairro Bom Fim ganha nova livraria, a Clareira, nesta sexta-feira

Porto Alegre vai ganhar uma nova livraria de calçada. A Clareira, iniciativa do jornalista e escritor Flávio Ilha, abre suas portas nesta sexta-feira (1º), às 17h, na rua Henrique Dias, 111. Para celebrar com o público, haverá uma homenagem a Luiz Carlos Felizardo e um pocket show com Nicola Spolidoro (guitarra) e Michel Dormann (piano), com clássicos do Jazz e da Bossa Nova.

Serão expostas 12 fotos inéditas da série Portugal da Pedra, obras de Felizardo. O ensaio foi feito em 2010, em Felgar, uma antiga freguesia portuguesa do município de Torre de Moncorvo, entre a face norte da Serra do Roboredo e o vale do Sabor. Com a proposta de ser um espaço de descanso, a livraria Clareira terá foco em literatura contemporânea e destaque para a área da psicanálise, além de uma pequena área de usados.

A Clareira terá espaço para trabalhar, com internet, café e opções de doces e salgados, fornecidos pelo Barriga no Fogão. Flávio Ilha também planeja uma agenda de saraus, oficinas, cursos e grupos de estudo, que deverá começar a partir de janeiro. A livraria vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h.