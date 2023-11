Seun Kuti se apresenta no Opinião com a banda fundada pelo pai Fela Kuti

Seun Kuti vai subir ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (1º), às 23h, acompanhado pela banda Egypt 80. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Em meio a uma turnê pelo Brasil que marca o Dia Internacional da Consciência Negra, o nigerianovai subir ao palco do(rua José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira (1º), às 23h, acompanhado pela banda. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 80,00.

O cantor e multi-instrumentista é o filho mais novo de Fela Kuti, e celebra o legado político e musical do seu pai, um dos precursores do afrobeat. Com quarenta anos de idade, o cantor tem se dedicado a preservar o legado político e musical do seu pai, que formou a banda Egypt 80 e se tornou uma das vozes mais atuantes e conscientes contra o racismo.

Buscando dar ao gênero uma roupagem moderna, acrescentando um pouco de hip hop ou de pop rock às suas músicas, Seun promete um show eletrizante. Ele vai reunir os melhores momentos da discografia de Fela – com faixas como Zombie e Kalakuta Show - e algumas faixas autorais.