Almôndegas faz show de reencontro no Araújo Vianna nesta sexta

Almôndegas vai retornar ao palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), nesta sexta-feira (1º), às 21h. O grupo, que surgiu em meados da década de 1970 e virou uma influência por conta da originalidade da sua proposta, executará diversos dos seus hits, como Vento Negro, Canção da Meia-noite e Sombra Fresca e Rock no Quintal. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70,00 na plataforma Sympla

Com encontros apenas esporádicos desde os anos 1990, os integrantes remanescentes da formação original se juntaram mais uma vez para celebrar o legado da banda, que frequentemente é lembrada como um marco na história da música popular do Rio Grande do Sul.

O Almôndegas surgiu na década de 70, em Pelotas. Formado por Kleiton, Kledir, Quico Castro Neves, Gilnei, Pery Souza, João Baptista e Zé Flávio, o grupo mesclava regionalismo com pop, misturando velhas canções do folclore gaúcho com MPB e rock. Encerraram as atividades em 1979, se reunindo apenas em show esporádicos. A apresentação desta sexta-feira será a primeira desde o falecimento de Zé Flávio, em agosto deste ano.