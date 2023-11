Bailarinos da Morada da Dança apresentam Pelos bares da vida nesta quinta

Nesta quinta-feira (30), às 20h30min, a Morada da Dança apresenta no Teatro do Ciee (rua Dom Pedro II, 861) a mostra de danças Pelos bares da vida. No palco, 50 bailarinos celebram a boemia com trilhas que vão desde os clássicos de 1960, a bossa nova e o rock, atravessando outros ritmos que marcaram época. O espetáculo contará, ainda, com a participação especial da Cia de Dança Flamenca Silvia Canarin. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 50,00, antecipadamente na Morada da Dança (rua Dona Lucia 83) ou, no dia, no teatro.