CHC Santa Casa apresenta recital gratuito da pianista Sara Fleck nesta quarta

Nesta quarta-feira (29), às 12h30min, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75), acontece o recital da pianista Sara Fleck, atividade do projeto Música Para Respirar. No programa do recital, obras de Beethoven, Villa-Lobos e Chopin. A entrada é gratuita.

Sara Fleck é bacharela em piano com láurea acadêmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Dr. André Loss. Natural de Novo Hamburgo, Sara iniciou seus estudos de piano aos 12 anos. Durante sua graduação, participou da Orquestra Filarmônica Ufrgs e hoje atua como professora de piano, além de participar de masterclasses com pianistas como David Witten e Fernando Corvisier e realizar recitais e concertos.

O projeto Música Para Respirar, é uma parceria do Departamento de Música do Instituto de Artes da Ufrgs com o CHC Santa Casa, coordenado pelo professor Amaury Iablonovski, do Departamento de Música do Instituto de Artes da Ufrgs.