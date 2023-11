Festival da Fronteira leva cinema gratuito à Campanha gaúcha de 27 de novembro a 3 de dezembro

A 14º edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira movimenta a região da Campanha gaúcha. A atração gratuita inicia no dia 27 de novembro em Livramento (RS) e segue de 29 de novembro a 3 de dezembro na cidade de Bagé (RS). O programa é composto por 12 longas em competição, quatro filmes em sessões especiais e 59 curtas-metragens, além de diversas apresentações musicais. Em Livramento serão projetados curtas e uma mostra de animação.



As homenageadas deste ano são a atriz gaúcha Leona Cavalli e a produtora audiovisual Carla Esmeralda. Além de títulos nacionais, a seleção de longas reúne produções da Argentina, Cuba, EUA, México, Peru, Suíça e Uruguai, vários deles inéditos. Bagé também recebe o II Mercado Sur Frontera WIP LAB, voltado para profissionais da área audiovisual. A programação completa pode ser conferida no site festivaldafronteira.com.br.



Os longas em competição passam no Cine7 (Av. Sete de Setembro, 1062) às 10h, 14h30min e 17h, enquanto os demais títulos serão projetados no Centro Histórico Vila de Santa Thereza (Av. Visc. Ribeiro de Magalhães), exceto os curtas internacionais. Estes serão exibidos antes de cada um dos longas principais. O Centro Histórico também será palco das apresentações musicais, homenagens, longas fora de competição e curtas regionais.



A seleção aposta na produção nacional e na expressão de países ibero-americanos. A programação começa em Livramento na segunda, 27 de novembro, às 19h com Mostra Animação, seguida da Sessão Entre Fronteras, com curtas realizados entre o Brasil e Argentina, no Auditório da Unipampa (R. Barão do Triunfo, 1048).



Na quarta (29), às 9h, em Bagé, acontece o lançamento do festival na Casa de Cultura Pedro Wayne (R. Gen. Neto, 16). Às 10h, será exibido o primeiro longa em competição, "O Dia que te Conheci", de André Novais. À tarde, a partir das 14h30min é a vez de "Estranho Caminho", de Guto Parente. Às 17h, será projetado "Anhangabaú", de Lufe Bollini. Às 19h haverá a Sessão Memória Longa com o histórico "Pára, Pedro!", de Pereira Dias, de 1969. Às 20h começa a cerimônia de abertura no Centro Histórico Vila de Santa Thereza, seguida da primeira parte da Mostra Competitiva Regional, e show musical do grupo Os 4 Irmãos, às 21h.



No dia 30, quinta-feira, às 10h, a seleção de filmes traz "El Cine Ha Muerto", de Juan Benitez Allassia. Às 14h30min, o longa “Rumo", de Bruno Victor e Marcos Azevedo. Às 17h, passa "El Nadador", de Gabriela Guillermo. A sexta, dia 1º de dezembro, começa às 10h, com o longa "Sucesso e o Abstrato", de Virgínia Simone e Matheus Walter. Na tarde, às 14h30min, tem a animação “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, de Marão, seguido de "Baracoa", de Pablo Briones, às 17h. A noite no Centro Histórico começa às 19h30min com show de Lucifer Kabra, seguido da segunda parte da Mostra Competitiva Regional, às 20h.



No sábado (2), às 10h, é a vez de "Céu Aberto", de Elisa Pessoa. Às 14h30min, será exibido "El Filo de las Tijeras", de David Marcial Valverdi. A programação prossegue às 17h com "El Actor Principal", de Paula Markovitch. O filme "Cafundó", de Paulo Betti e Clovis Bueno, estrelado por Leona Cavalli, será exibido às 19h. Às 20h30min, o público poderá conferir a última parte de curtas regionais. A noite termina às 22h30min com o show do Zava MC e de Kika Simone.



O último dia abre para o público às 18h com "El Canto del Tiempo", de Mana García. Também fora de competição, "Sobreviventes do Pampa", de Rogério Rodrigues, às 19h30min, encerra o programa de longas. Às 21h começa a cerimônia de premiação e homenagens, seguida de show de Rita Zart, Rafael Silva e Lulu do Acordeon.



Longas-metragens em competição:



"Anhangabaú", de Lufe Bollini (Brasil)



"Baracoa", de Pablo Briones (Cuba/Suíça/EUA)



"Bizarros Peixes das Fossas Abissais", de Marão (Brasil)



"Céu Aberto", de Elisa Pessoa (Brasil)



"El Actor Principal”, de Paula Markovitch (México)



"El Cine Ha Muerto", de Juan Benitez Allassia (Argentina/Peru)



"El Filo de Las Tijeras", de David Marcial Valverdi (Argentina)



"El Nadador", de Gabriela Guillermo (Uruguai)



"Estranho Caminho", de Guto Parente (Brasil)



"O Dia que te Conheci", de André Novais (Brasil)



"O Sucesso e o Abstrato", de Virgínia Simone e Matheus Walter (Brasil)



"Rumo", de Bruno Victor e Marcos Azevedo (Brasil)





Fora de competição:



"Cafundó", de Paulo Betti e Clovis Bueno (Brasil)



"El Canto del Tiempo", de Mana García (Argentina)



"Pára, Pedro!", de Pereira Dias (Brasil)



"Sobreviventes do Pampa”, de Rogério Rodrigues (Brasil)





Programação



Livramento: DIA 0 (27/11) - segunda



19h - Mostra Animação



20h - Sessão Entre Fronteras: curtas





Bagé: DIA 1 (29/11) - quarta



9h - Lançamento do Festival na Casa de Cultura Pedro Wayne



10h - CURTA "Dependências" | LONGA "O Dia que te Conheci"



14h30min - CURTA "Messi” | LONGA - "Estranho Caminho"



17h - CURTA "Uma Mulher Pensando" | LONGA "Anhangabaú"



19h - Sessão Memória Longa - "Pára, Pedro!"



20h - Cerimônia De Abertura - Mostra Competitiva Regional 1/3



21h - show musical do grupo Os 4 Irmãos





Bagé: DIA 2 (30/11) - quinta



10h - CURTA "Night Ride from LA" | LONGA "El Cine Ha Muerto"



14h30min - CURTA “O Tempo" | LONGA - Rumo"



17h - CURTAS - NAU e "El Principe Ribamar” | LONGA "El Nadador"





Bagé: DIA 3 (01/12) - sexta



10h - CURTA - "Adore" | LONGA - "Sucesso e o Abstrato"



14h30min - CURTA “Strangers All Over Again” | LONGA “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”



17h - CURTA “Restaurante” | LONGA “Baracoa"



19h30min - Show Lucifer Kabra



20h - Mostra Competitiva Regional 2/3





Bagé: DIA 4 (02/12) - sábado



10h - CURTA “Home” | LONGA - “Céu Aberto"



14h30min - CURTA “Dildotectónica” | LONGA - El Filo de las Tijeras"



17h - CURTAS - “Cama Vazia” e “Quasi Perfetto” | LONGA - "El Actor Principal"



19h - Longa Homenageada: “Cafundó”



20h30min - Mostra Competitiva Regional 3/3



22h30min - Show Zava MC e Show Kika Simone





DIA 5 (03/12) - domingo



18h - LONGA "El Canto del Tiempo"



19h30min - Filme de Encerramento - "Sobreviventes do Pampa"



21h - Cerimônia de Premiação (show Rita Zart, Rafael Silva e Lulu do Acordeon)





Curtas-metragens internacionais:



"Adore”, de Beth Warrian (Canadá), "Cama Vazia”, de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet (Brasil), "Dependências", de Luisa Arraes (Brasil), "Dildotectónica", de Tomás Paula Marques (Portugal), “El Principe Ribamar de la Beira Fresca”, de Murilo Cesca (Uruguai), "Home", de Bárbara Bárcia (Brasil/Inglaterra), "Messi”, de Henrique Lahude e Camila Acosta (Brasil/Argentina), "NAU”, de Renata de Lélis (Brasil), "Night Ride from LA", de Martin Gerigk (Alemanha), "O Tempo”, de Ellen Corrêa (Brasil), "Quasi Perfetto”, de Federico Frefel (Itália), "Restaurante", de Leonardo Da Rosa (Brasil), "Strangers All Over Again”, de Mariana Boger (EUA) e "Thuë pihi kuuwi / Uma Mulher Pensando", de Aida Harika Yanomami (Brasil).





Mostra de Curtas-metragens de Animação:



"A Mina de Quimera”, de Thiago Calcagno Martins, Cadu Zimmermann e Gabriel Dias dos Santos (Pelotas/Brasil), "Ana Morphose", de João Rodrigues (Guimarães/Portugal), "Carcinização", de Denis Souza (Pelotas/Brasil), "Coaxo", de Cecilia Martinez (Pelotas/Brasil), "Desejo Expõe Suas Obras”, de Salmo Pagão (Brasília/Brasil), "Livre”, de Claudio Luiz Marques (Rio Grande/Brasil), "Lótus", de Sara Pinheiro e Larissa Moreira (Florianópolis/Brasil), "Minha Primeira Memória", de Lara Salsa (Recife/Brasil) e "Tardes no Escarafuncha”, de Fernando Ferreira Garróz (Franca/Brasil).