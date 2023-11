Rapper Froid apresenta novo disco no Opinião neste sábado

Froid, uma das figuras mais conceituadas do rap nacional, estará no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (25), às 23h, para fazer o lançamento de Mr. Ego. O disco chegou às plataformas de streaming no último mês de agosto, reunindo oito faixas envolventes e as colaborações especiais de Cynthia Luz, Tchelo Rodrigues, Leviano, Vitão e Azzy. Os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 50,00 na plataforma Sympla.