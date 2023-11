Espetáculo para bebês Chuá – descobertas na água volta aos palcos

O espetáculo para bebês Chuá – descobertas na água, com as atrizes Ana Luiza da Silva e Rita Spier, volta aos palcos em curtíssima temporada. As apresentações acontecem no sábado (25) e domingo (26), na Sala Cecy Frank da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), às 11h e 15h. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Chuá foge do clichê, do que é dado e estabelecido como certo no que diz respeito ao universo dos bebês. Não é só sobre brincar. É uma investigação séria com cara de brincadeira. Encenar sem subestimar o olhar e a percepção de um bebê diante de um espetáculo criado a partir de elementos que não costumam fazer parte da estética desse seu universo e perceber que esses elementos cênicos, somados ou não a água, são capazes de gerar estímulos sensoriais, sonoros e visuais que os convidem a brincar.

É sugerido levar roupa de banho ou uma roupa seca para trocar os bebês ao final do espetáculo, pois há possibilidade de interação com a água.