Finalistas do 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade disputam prêmio em Concerto da Ospa

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, apresenta um concerto especial nesta sexta-feira (24), às 20h. A Sala Sinfônica da Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1501) será o palco da etapa final do 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade, criado com o objetivo de valorizar os tenores líricos de todo o Brasil. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla , apresenta um concerto especial nesta sexta-feira (24), às 20h. A(avenida Borges de Medeiros, 1501) será o palco da etapa final do, criado com o objetivo de valorizar os tenores líricos de todo o Brasil. Os ingressos estão à venda pela plataforma, a partir de R$ 10,00. O concerto também terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra.

Os três finalistas, Alexandre Vaz, Giovanni Marquezeli e Lazlo Bonilla, cantarão à frente da Orquestra, e uma comissão de especialistas escolherá o melhor candidato. O público poderá participar da votação, elegendo um dos cantores com o Prêmio do Júri Popular. O concurso é uma homenagem ao grande cantor lírico Decápolis de Andrade, o tenor que mais vezes se apresentou junto da Ospa, além de ter atuado como professor da Escola de Música e do Coral Sinfônico da Ospa.

Para a terceira e última etapa do concurso, os finalistas disputarão os prêmios de 1º lugar (R$ 5 mil), 2º lugar (R$ 3 mil) e 3º lugar (R$ 2 mil).