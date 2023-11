Terceira edição do Porto Alegre Reggae Festival acontece neste domingo

Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai receber neste domingo (26), a partir das 19h30, a terceira edição do Porto Alegre Reggae Festival. O evento reunirá nomes de grande relevância para o gênero, como Chimarruts e Maskavo. Com músicas recém-disponibilizadas nas plataformas de streaming, as duas bandas vão estar em Porto Alegre com algumas novidades e todos os seus hits. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla (rua José do Patrocínio, 834) vai receber neste domingo (26), a partir das 19h30, a terceira edição do. O evento reunirá nomes de grande relevância para o gênero, como. Com músicas recém-disponibilizadas nas plataformas de streaming, as duas bandas vão estar em Porto Alegre com algumas novidades e todos os seus hits. Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 65,00.

Formado em 2000, o Chimarruts foi considerado o melhor grupo de reggae do Brasil em 2009 e há pouco apresentou o seu line-up reformulado, com o single Bom Dia. O Chimarruts conta hoje com Otto Gomes (vocal), Sander Fróis e Rodrigo Maciel (guitarras), Emerson Borges (baixo), Nê Kisiolar (sopro), Lucas Riccordi (teclado) e Eduardo Cunha (bateria).

Já o Maskavo mostra na recente Tocando de Frente um pouco daquilo que fará parte do seu próximo EP, previsto para sair em breve. A banda é formada por Marceleza (vocal), Prata (guitarra), Alexandre Santos (baixo), Felipe Passos (teclado) e Vini Gomes (bateria).