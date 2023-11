Helena Seger lança seu novo livro em evento no Centro Cultural 25 de Julho

A professora Helena Seger, de Pinhal Alto, distrito de Nova Petrópolis, estará no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) nesta sexta-feira (24), às 19h30min, para lançar seu novo livro, Nossas Mães e os Sinos de Bochum (Oikos, 430 páginas, R$ 80,00). A publicação traz um relato dos primeiros destinos da imigração alemã no Rio Grande do Sul a partir de um meticuloso trabalho de pesquisa histórica feito pela autora. O evento contará com sessão de autógrafos e uma palestra com a escritora introduzindo os temas. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível ou brinquedos na entrada do evento. O livro traz memórias e afetos relatados por filhos e netos de 30 mulheres pinhalenses descendentes de imigrantes. Por serem todas contemporâneas em alguma medida, suas histórias se entrelaçam em um contexto único e muito particular de tempo e espaço, narrado com uma riqueza de detalhes que faz o leitor se transportar diretamente a um dos tantos Brasis do século passado.