Frank Solari toca clássicos do repertório de Santana em show no Opinião

Frank Solari, um dos guitarristas mais reconhecidos do Brasil, vai trazer ao Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (24) o projeto Santana Vibes. Executando composições do icônico artista mexicano, o instrumentista gaúcho vai subir ao palco para demonstrar o estilo de Carlos Santana, trazendo versões em que a guitarra “canta” todas as melodias. Ingressos Com destaque para as canções que fizeram parte do show realizado no histórico Woodstock Festival 1969, como Soul Sacrifice e Evil Ways, Solari ainda vai passear pelos outros sucessos de Santana, como Corazón Espinado, Just Feel Better, The Game of Love, Samba pa Ti, Europa e Oye Como Vá. O espetáculo terá a participação especial das cantoras Mari Gazen, Roxy e do vocalista Matheus Madrid. A banda que vai acompanhar o guitarrista é semelhante à original do músico homenageado, com um baterista (Daniel Fontoura), dois percussionistas (Fernando do Ó e Giovani Berti), um baixista (Gugu Mendes) e um tecladista (Carlos Maurício Gallo).