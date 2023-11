Prêmio Jabuti anuncia lista de 5 finalistas após polêmica com inteligência artificial

O prêmio Jabuti divulgou a lista de cinco finalistas em cada uma de suas 21 categorias, após o anúncio dos semifinalistas ter causado ruído com a inclusão - e depois desclassificação - de uma ilustração feita por inteligência artificial.

A edição de "Frankenstein" do Clube de Literatura Clássica não foi a única a perder a indicação depois de uma revisão por parte do prêmio - dois outros quadrinhos foram retirados da disputa por não serem inéditos.

A categoria de romance literário tem maioria masculina, quando no ano passado foi totalmente composta por mulheres. Patricia Melo é a única a disputar, contra Geovani Martins, Cristovão Tezza, Sérgio Rodrigues e Ruy Castro, os dois últimos colunistas da Folha. Antonio Prata, que escreve semanalmente para o jornal, segue indicado entre os cronistas.

O repórter especial Fabio Victor segue indicado a melhor biografia ou reportagem por "Poder Camuflado", no que concorre com os jornalistas Chico Felitti, criador do podcast "A Casa da Mulher Abandonada", Juliana Dal Piva, Lira Neto e Laurentino Gomes.

O prêmio Jabuti existe desde 1958 e se firmou rapidamente como principal referência na escolha anual dos destaques da literatura e produção editorial brasileira.

Os vencedores são escolhidos por uma equipe de três jurados por categoria -o editor da Ilustrada, Silas Martí, participou da categoria de projeto gráfico-, selecionados por um time curatorial da Câmara Brasileira do Livro capitaneado este ano pelo educador Hubert Alquéres.

Uma cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo, na noite de 5 de dezembro, anunciará os ganhadores. O prêmio principal de livro do ano paga R$ 70 mil, menos que os R$ 100 mil de anos anteriores, mas a CBL levará quem ganhar para uma viagem à Feira de Frankfurt. Os premiados em cada categoria levam R$ 5.000.