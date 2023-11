Ademir Cândido & Filó Machado e Latin Jazz no Grezz

Ademir Cândido e Filó Machado se apresentam no Grezz (rua Almirante Barroso, 328) nesta quarta-feira (22). O duo apresenta músicas autorais novas e outras já conhecidas, além de clássicos da MPB em que ambos, multi-instrumentistas, imprimem suas melhores inspirações: a potente e melódica voz de Filó e o choro dos solos da guitarra de Ademir. O show acontece às 20h e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla Inspirações do Jazz Brasil,se apresentam no(rua Almirante Barroso, 328) nesta quarta-feira (22). O duo apresenta músicas autorais novas e outras já conhecidas, além de clássicos da MPB em que ambos,, imprimem suas melhores inspirações: a potente e melódica voz de Filó e o choro dos solos da guitarra de Ademir. O show acontece às 20h e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma, a partir de R$ 45,00.

Já na quinta-feira (23), a noite é de Latin Jazz, com Indiara Estevez. O show traz um repertório sofisticado que reúne salsa, jazz e bossa Nova. Com uma seleção de músicas de compositores consagrados em arranjos originais, Indiara promete encantar vez a plateia. A banda é composta por Tutti Rodrigues (percussão), Luís Henrique New (piano), Zé Montenegro (bateria) e Miguel Tejera (contrabaixo). Indiara foi cantora da The Hard Working Band, banda de soul indicada duas vezes ao Prêmio Açorianos.