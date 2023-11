Paulo Amaral apresenta obras inspiradas pela natureza na série inédita Solitude, que terá vernissage nesta quarta-feira (22), às 18h30min, no Habitart (rua Coronel Armando Assis, 286). A visitação acontece até 16 de dezembro, de quarta-feira à sábado, sempre das 14h às 18h, com entrada gratuita. Haverá uma conversa com o artista e o curador, além de visita guiada, em 2 de dezembro, às 16h.

Nesta série de desenhos a carvão, Amaral se aproxima de questões intrínsecas à autorreclusão, pertinentes ao universo da meditação. Em Solitude, ele discorre sobre o silêncio, a necessidade de entrar em contato consigo mesmo, e o prazer advindo da introspecção.

Paulo Amaral nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul, em 1950. Iniciou seus estudos em pintura na

Califórnia, em 1967. Suas atividades no campo das artes não se restringiram ao ofício da pintura: dirigiu o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) por três períodos e foi curador, pelo Rio Grande do Sul, da Saison Brésil-France – 2005.