Zeca Baleiro toca ao lado da Orquestra da Ulbra em show no Araújo Vianna

Um dos artistas mais criativos e gabaritados do cenário musical brasileiro, Zeca Baleiro retornará a Porto Alegre com um show especial. O cantor e compositor, que ganhou o Grammy Latino 2021 na categoria “melhor álbum de Música Popular Brasileira”, vai se apresentar no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (24), às 21h, acompanhado pela Orquestra da Ulbra. Baleiro promete um repertório que reúne os seus principais sucessos reconstruídos com arranjos sinfônicos, em colagens orquestrais conduzidas pelo maestro Tiago Flores. Babylon, Meu Amor Meu Bem Me Ame, Bandeira, Telegrama, Lenha e Flor da Pele/Vapor Barato são algumas das músicas que deverão fazer parte do repertório da apresentação. O artista, que hoje conta com mais de 1,5 milhão de ouvintes no Spotify, se mantém extremamente prolífico, com dois discos lançados em 2023: Mambo Só e O Samba Não é de Ninguém. Acostumado com o desafio de se apresentar ao lado de orquestras, Baleiro disponibilizou no seu canal no Youtube um show completo nesse formato, em 2017, gravado em Santa Catarina com a participação da Camerata Florianópolis.