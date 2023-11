Pucrs homenageia Martinho da Vila com o Mérito Cultural

Mérito Cultural da Pucrs será entregue, em um show especial, a Martinho da Vila, nesta quarta-feira (22), às 21h, no Salão de Atos da universidade (avenida Ipiranga, 6.681). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Guichê Web A honrariaserá entregue, em um show especial, a, nesta quarta-feira (22), às 21h, noda universidade (avenida Ipiranga, 6.681). Os ingressos podem ser adquiridos na plataformaou no Campus da Pucrs, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 19h, com valores a partir de R$ 60,00.

O Concerto Negra Ópera, inspirado no álbum que Martinho da Vila lançou em maio deste ano, promove a união de música popular e erudita, com referências da cultura afro-brasileira e tratamento orquestral ao repertório. Em estrutura, o show se assemelha a uma ópera: apresenta abertura instrumental e divisão em três atos. As músicas abordam questões como a negritude, os conflitos da vida na favela, as rodas de capoeira e os pontos de umbanda e candomblé.

O Mérito já homenageou Fernanda Montenegro (2018), Maria Bethânia (2019), Lima Duarte (2020), Alcione (2021) e Alceu Valença (2022).