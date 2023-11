Thays Prado lança álbum Falta de Jeito no Chapéu Acústico nesta terça

A cantora Thays Prado lança o álbum Falta de Jeito no Chapéu Acústico, que acontece nesta terça-feira (21), às 19h, no auditório Luís Cosme, localizado no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O evento tem entrada livre, com contribuição espontânea.