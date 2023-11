Isabel Ferreira apresenta dez pinturas inéditas no Mais Café Bistrô (rua Felicíssimo de Azevedo, 146), em exposição com abertura nesta terça-feira (21), às 18h. A artista usa o próprio corpo para produzir suas telas e estará presente na inauguração da mostra A arte que instiga os sentidos, com entrada franca.

Nas obras selecionadas, Isabel evidencia uma produção autoral em que o corpo mergulha nas telas e nas tintas em uma produção de pinturas e desenhos que transitam entre o moderno e o contemporâneo, entre a arte figurativa e a abstrata. A multiplicidade de formas, expressões e materiais é um dos destaques da produção da artista.

Isabel Ferreira nasceu em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, em 1962. Em sua formação artística, passou pelo Atelier Livre Xico Stockinger, em Porto Alegre, pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro; e por formações em arte contemporânea e em arte moderna, pela PUC- RJ.